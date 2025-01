I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 17 per un incendio sviluppatosi all'interno di di un appartamento in via XXV aprile a Campofilone. La squadra di Fermo, intervenuta anche con l'autoscala, ha soccorso una persona presente nell'edificio e contemporaneamente ha provveduto all'estinzione dell'incendio.

Sul posto il personale del 118 a cui è stata affidata la persona coinvolta. Intervenuti anche i carabinieri di zona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA