Immigrazione, oltre 180 richieste evase sabato

Sono state evase oltre 180 richieste di appuntamento per il rinnovo della richiesta di asilo grazie all'apertura straordinaria, sabato, dello sportello dell'ufficio immigrazione della questura di Ancona dove per le numerose richieste di appuntamento si era creato un affollamento. Il timore di rimanere privi di questo appuntamento aveva indotto molti a presentarsi in massa con anticipo rispetto all'apertura prevista alle ore 08.00. Tuttavia grazie all'opera di mediazione dei poliziotti si è riusciti a costituire delle file ordinate e ad evadere oltre 180 richieste di appuntamento per rinnovo richiesta asilo. Alle 11.00 circa il lavoro era già terminato.



