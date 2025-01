Intorno alle 14:00, i vigili del fuoco sono intervenuti sull'autostrada A14, al km 225 in direzione nord, per un'auto uscita di strada e ribaltatasi in una scarpata.

La squadra di Civitanova Marche ha estratto la conducente dall'abitacolo e l'ha affidata ai sanitari del 118, che l'hanno trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette.

Sul posto è intervenuta anche la polizia autostradale per i rilievi del caso.



