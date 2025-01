Centrodestra: raccolte più di 1.000 firme contro caro bollette

"Un successo oltre le previsioni, più di 1.000 firmatari contro le maxi bollette dell'acqua". Così il centrodestra pesarese commenta i quattro momenti di raccolta firme, distribuiti negli ultimi due weekend. Sono le 734 firme ottenute con i banchetti organizzati in vari punti della città, 330 invece quelle online.

La raccolta firme proseguirà anche nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti (ancora da definire) sul territorio.

"Un successo che ci ha stupito per la partecipazione dei cittadini, che hanno scelto di manifestare il loro dissenso - dichiarano gli esponenti centrodestra - molti hanno specificato di essere elettori di centrosinistra, e questo dimostra come la questione delle maxi bollette non abbia confini politici - aggiungono - ci fa piacere inoltre che molti firmatari abbiano apprezzato la nostra proposta, riconoscendo in essa una soluzione concreta con la visione di investimenti per il futuro.





