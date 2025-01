Si avvicina alla madre maltrattata, arrestato dai carabinieri

Un disoccupato di 48 anni di Tolentino (Macerata) per aver violato una misura cautelare: è stato rintracciato nei pressi dell'abitazione dell'anziana madre, nonostante fosse sottoposto ad allontanamento alla casa familiare e divieto di avvicinamento alla donna, che nei mesi scorsi aveva subito maltrattamenti e percosse. L'arrestato è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa di giudizio direttissimo.

Si tratta di uno dei risultati conseguiti nei giorni scorsi dalla Compagnia Carabinieri di Tolentino durante un servizio di controllo del territorio, con una intensificazione dell'attività di prevenzione attraverso l'esecuzione di mirate verifiche negli ambiti e nei luoghi ritenuti più sensibili. L'attività è stata condotta in sinergica collaborazione tra le Stazioni dipendenti ed il Nucleo Operativo e Radiomobile, con l'intervento dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Ancona e dell'unità cinofila della Polizia Locale di Tolentino.

I controlli sono stati mirati a prevenire e reprimere i reati in generale, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, così come le violazioni alle norme del codice della strada. In particolare sono stati aumentati i posti di controllo sulle principali arterie caratterizzate da un incremento della circolazione stradale, nonché i passaggi delle pattuglie di fronte e nei pressi degli obiettivi sensibili. Sono state impiegate otto pattuglie sul territorio, che hanno controllato 73 persone, di cui 36 stranieri, 32 veicoli, alcuni esercizi pubblici ed obiettivi sensibili.



