Segnalazione anonima su Youpol, arrestato un 69enne

Una segnalazione sull'applicazione "YouPol" della Polizia di Stato (app dedicata alle segnalazioni anche anonime dei cittadini) su di un presunto traffico di stupefacenti realizzato da un soggetto di circa 60-70 anni di Ancona. Scattano le indagini dei poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile dorica che si concludono con l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga di un 69enne italiano trovato in possesso di quasi 100 grammi di cocaina, parte dei quali suddivisi in dosi, nonché di due bilancini di precisione, sostanza da taglio ed altro materiale per il confezionamento delle dosi.

Gli agenti, con uno stratagemma, nella giornata di ieri sono riusciti a farsi aprire la porta di casa ed effettuare una perquisizione. Celati nelle tasche di vestiti riposti all'interno dell'armadio della camera da letto, trovati 7 involucri in cellophane trasparente contenenti cocaina per un totale di quasi 100 grammi. In cucina, in un barattolo in vetro, trovati i due bilancini elettronici sporchi di sostanza polverosa bianca e un foglio manoscritto con nomi e numeri verosimilmente riconducibile all'attività di spaccio.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, il 69enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida. L'arrestato, peraltro, si trovava attualmente in regime di detenzione domiciliare, concessa dal tribunale di Sorveglianza di Ancona nell'ottobre scorso, dovendo scontare la pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, a seguito della sentenza emessa dal Gip presso il Tribunale di Ancona nel luglio del 2018, divenuta irrevocabile nel febbraio del 2019.



