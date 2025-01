Ricci, 'riformiamo la regione sulle orme di Marcello Stefanini'

"Marcello Stefanini è stato un esempio per tutti gli amministratori che sono venuti dopo di lui, ci ha insegnato che si può essere contemporaneamente uomo di partito e sindaco di tutti". Così l'europarlamentare Matteo Ricci descrive la figura del deputato ed ex sindaco di Pesaro in occasione del trentennale della sua scomparsa, durante l'evento 'L'impronta di Marcello' che si è svolto nella sua città natale alla presenza dell'ex premier, Massimo D'Alema e del tesoriere nazionale del Pd, il senatore Michele Fina.

"Era un sindaco politico che ha unito la sua ideologia politica al suo ruolo da sindaco per realizzare il sogno che aveva da bambino, ovvero cambiare le cose - dice Ricci - non ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente ma solo da militante politico, tuttavia, di lui mi è stato raccontato tutto dai volti e dagli sguardi delle persone al suo funerale - aggiunge - sguardi orgogliosi per il contributo che aveva dato alla città e a testimoniarlo c'era il fatto che i presenti non erano solo uomini di partito ma cittadini di ogni colore politico".

L'eurodeputato dem cita poi la sua visione sul regionalismo affermando che quest'ultima "deve essere ripresa oggi, per riformare la regione Marche dopo che l'autonomia differenziata è stata azzoppata" affinché "si trovi un'identità regionale che non sostituisca le autonomie ma che le rispetti", citando anche "una struttura socio-economica indebolita, una sanità sempre più in crisi e istituzioni che non reggono"; evidenzia poi, ad esempio, come "nella regione Marche, per 1.5 milioni di abitanti, i servizi pubblici vengono divisi tra 26 società. Non può essere questo lo schema del futuro".



