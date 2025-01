Primo ciak a Pesaro per le riprese del film "La Cenerentola", regia di Fabio Condemi, dall'opera omonima di Gioachino Rossini, libretto di Jacopo Ferretti, liberamente tratta dal soggetto e dalla sceneggiatura originale di Damiano Michieletto, prodotta da Genoma Films. L'opera prodotta da Genoma Films, con il contributo di MIC, Regione Marche Pr-Fesr 2021-27, Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission, è realizzata in collaborazione con Rai Cinema, Fondazione Teatro Comunale di Bologna e il patrocinio del Comune di Pesaro.

"Con grande gioia celebriamo l'inizio delle riprese de 'La Cenerentola' di Rossini, un'opera che affonda le radici nella nostra amata Pesaro. - ha dichiarato Andrea Agostini Presidente di Fondazione Marche Cultura -Film Commission - Questo film rappresenta un traguardo significativo per la nostra regione sia per la valorizzazione del suo straordinario patrimonio culturale, sia per la capacità di unire cinema e musica in un'unica narrazione. Siamo certi che questo progetto porterà alla luce la magia di Rossini, arricchendo ulteriormente la nostra identità artistica e promuovendo il talento locale".

Tra le principali location il centro storico di Pesaro e il lungomare con l'Hotel delle Nazioni. Sono coinvolti nelle riprese circa 200 persone tra figurazioni, comparse e numerosi professionisti della Regione. "Dopo la felice esperienza fatta con il film Gianni Schicchi, presentato al 39/o Torino Film Festival e su Rai 1, è nata l'idea di un nuovo film per proseguire il percorso di adattamento di un'opera lirica filmata", ha spiegato il produttore del film Paolo Rossi Pisu. "L'opera non è presentata in una cornice teatrale, ma tradotta in immagini filmiche con un ritmo, un montaggio e una scelta delle location in grado di far vivere le melodie del canto con una resa immediata e coinvolgente. La scelta è stata di inventare un ambiente contemporaneo per una fiaba antica: La Cenerentola di Rossini".

Figurano nel cast: Maxim Mironov- Don Ramiro, Vito Priante - Dandini, José Fardilha - Don Magnifico, Marina Fita Monfort - Clorinda, Gaia Petrone - Tisbe, Aleksandra Meteleva - Angelina/ Cenerentola e Luca Pisaroni - Alidoro.

La direzione musicale è affidata al Maestro Enrico Lombardi, musiche eseguite dall' Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna.



