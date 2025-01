Pd Marche per Ricci: 'sciogliamo presto le riserve per regione'

Durante l'assemblea regionale del Pd Marche, oggi a Corridonia (Macerata), alla presenza del presidente nazionale del partito Stefano Bonaccini, dopo la relazione della segretaria regionale Chantal Bomprezzi (apprezzata dall'assemblea e richiamata da tutti gli interventi), sono vari gli esponenti dem che hanno chiesto la disponibilità all'europarlamentare Matteo Ricci per essere candidato del centrosinistra a presidente di Regione in vista delle elezioni regionali previste in autunno nelle Marche.

"Nelle Marche ci vuole un atto di generosità e di disponibilità di Matteo Ricci. Bisogna costruire il futuro ma anche dire con chi lo vogliamo costruire" dice Maurizio Mangialardi, vicepresidente del consiglio regionale delle Marche. "Per queste elezioni regionali - afferma Mario Morgoni, ex deputato dem - il candidato forte lo abbiamo, forza avanti".

Sostegno a Ricci anche da parte di Alessia Morani, già sottosegretaria di Stato al Ministero dello sviluppo economico: "per le elezioni regionali che ci aspettano c'è bisogno di una leadership come quella di Matteo e di liste forti per un PD che prenda tanti voti" "Ci ha distinto in questi mesi la grande vittoria di Matteo. - ricorda Luciano Agostini, coordinatore del gruppo del programma regionale del Pd - Non nascondiamoci.

Sappiamo che quel risultato, dentro quella persona, è risultato un fattore coesivo per tutti noi e per la ricostruzione di quella unità. Dobbiamo chiedere con forza la sua disponibilità".

"Spero che Ricci - auspica Fabrizio Cesetti, consigliere regionale dem Marche - sciolga la riserva il prima possibile, non penso ci sia nemmeno bisogno di sottoporla al partito".





