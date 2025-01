La Form riapre alla musica l'Aula Magna della Politecnica Marche

Non ospitava un concerto da prima dell'emergenza da Covid-19, ma il 28 gennaio, dopo una lunga ristrutturazione riguardante soprattutto gli impianti, l'Aula Magna dell'Università Politecnica delle Marche ad Ancona tornerà ad accogliere la musica con la Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana per un evento dedicato al compositore Nino Rota, noto soprattutto per le sue musiche da film tra cui quelle per Fellini, Visconti, Coppola e Zeffirelli. L'iniziativa rientra nel calendario "Musicattraverso" stilato dalla compagine musicale divenuta ormai la colonna sonora della regione dove presenterà per la stagione una settantina di concerti; s'incrocia con la rassegna Ancona Classica che, sotto l'egida del Comune, porta nel capoluogo dieci concerti assieme all'Associazione Amici della Musica 'Guido Michelli' e alla Politecnica.

L'omaggio a Rota vedrà sul podio l'eclettico maestro Roberto Molinelli, a suo agio sia nel repertorio classico che in quello jazz, pop e rock. Prevede l'esecuzione del Concerto per archi, composto nel 1964, seguito da quello per trombone e orchestra (1968), considerato uno dei più importanti del repertorio classico del compositore, che si avvarrà dell'esecuzione di Enzo Turrizziani, trombone solista dei Wiener Philharmoniker. A Turrizziani è affidata anche la prima esecuzione assoluta di Ecos de Tierra, opera di Molinelli commissionata al maestro dalla Form. Completano il programma il brano "Ai giochi addio", dalla colonna sonora Romeo e Giulietta di Zeffirelli, le suite tratte dai film La Strada, Amarcord, I Clowns e Otto e mezzo di Fellini, e il Padrino (parte II) di Coppola.

Il concerto, che prima di Ancona toccherà Osimo (25 gennaio), Montegranaro (26) e San Severino Marche (27), potrà contare nella rinnovata Aula Magna dell'università di un'acustica migliorata grazie a un intonaco altamente tecnologico studiato a questo scopo, assieme a un nuovo sistema di climatizzazione, a un rinnovato impianto elettrico e all'inserimento di un nuovo schermo gigante di nove metri per cinque. Dopo Ancona l'ultima replica del concerto sarà al Teatro della Fortuna di Fano il 29 gennaio.



