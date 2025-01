In base Aeronautica spazi sportivi per persone con disabilità

Inclusione sociale e solidarietà. Con queste premesse, unitamente alla volontà dell'Arma Aeronautica storica istituzione del territorio potentino fin dall'ormai lontano 1956, il colonnello Marco Attanasio Comandante del Centro di Formazione Aviation English di Loreto - Potenza Picena (Macerata), ha siglato un significativo accordo di collaborazione con l'Asd S.Stefano Sport di Porto Potenza Picena, una delle maggiori realtà nazionali impegnate nella promozione dello sport a favore di persone con disabilità, insieme al Presidente del sodalizio rivierasco, Mario Ferraresi: la base di Porto Potenza picena destinerà uno spazio allo sport per persone con disabilità.

La firma del protocollo d'intesa, precedentemente approvato dal Comando Scuole A.M. di Bari, si è tenuta nei locali del Circolo Ufficiali della caserma di Contrada Alvata a Porto Potenza Picena con una cerimonia sobria ma significativa alla quale hanno preso parte, oltre al personale della base, anche la sindaca di Potenza Picena Noemi Tartabini, il vicesindaco Giuseppe Castagna, i consiglieri comunali Mirco Braconi e Antimo Flagiello, il vice Presidente dell'Asd S.Stefano Antonio Bortone, le delegazioni del Corpo Militare del Sovrano Ordine di Malta e dell'Associazione Arma Aeronautica di Loreto e Potenza Picena.

"Abbiamo aderito con piacere ed entusiasmo alla richiesta rivoltaci dall'Asd S.Stefano Sport - ha detto il comandante Attanasio - di poter fruire di uno spazio all'interno del sedime della base di Porto Potenza Picena da utilizzare per gli atleti con disabilità impegnati nel settore getto del peso, lancio del disco e del giavellotto. Una delle priorità della Forza Armata è quella di aprirsi al territorio e alla società civile e credo che l'avvio di un proficuo rapporto di reciprocità con una significativa realtà, com'è quella dello sport paralimpico, può essere soltanto un esempio virtuoso di collaborazione a sostegno di persone vulnerabili o diversamente abili".

L'Asd Santo Stefano è una polisportiva che ha avviato la sua attività nel 1976 come sport terapia per gli ospiti dell'omonimo Istituto di Riabilitazione. Nell'arco di quasi mezzo secolo l'impegno originario del basket in carrozzina si è ampliato ad altre discipline come atletica, vela, golf, bocce e tennis diventando uno delle più importanti associazioni sportive del mondo paralimpico italiano.

"Si tratta di un importante inizio di collaborazione che, mi auguro, possa crescere nel tempo e nell'impegno su più fronti - ha sottolineato il presidente Ferraresi - oltre che ringraziare il Colonnello Attanasio e l'Aeronautica Militare per la sensibilità dimostrata ci tengo a sottolineare il lavoro di tutto il mio staff in particolare del vice Presidente Antonio Bortone e della segretaria Lorella Miccini".

Soddisfazione è stata espressa anche dalla sindaca Tartabini che ha evidenziato l'importanza di iniziative di questo tipo aperte ad una concreta collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio, in un'ottica di crescita comune. Al termine della cerimonia ufficiale si è tenuta una Santa Messa nella rinnovata cappella della caserma officiata dal Parrocco don Massimo Fenni.



