FDI: A. Meloni e Acquaroli ad Ascoli rilanciano modello Marche

"Le Marche stanno affrontando una fase di grande trasformazione. È fondamentale lavorare insieme, rafforzando le sinergie tra istituzioni e territori per garantire sviluppo, innovazione e opportunità a tutti i cittadini". Lo ha detto il presidente della Regione, Grancesco Acquaroli ad Ascoli Piceno all'incontro con Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d'Italia, dedicato a "Le Marche protagoniste" organizzato da Fratelli d'Italia.

L'appuntamento, che si è svolto presso la Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani ha rappresentato un momento di dialogo e confronto sulle principali sfide del territorio e sul ruolo del partito a livello regionale e nazionale.

Arianna Meloni ha ribadito l'importanza di un partito vicino ai cittadini e alle esigenze del territorio: "La nostra forza - ha sottolineato - risiede nella coerenza e nella capacità di ascoltare. Qui ad Ascoli Piceno, come in tutta Italia, vogliamo costruire politiche che partano dalle persone e dai loro bisogni reali, mettendo al centro l'interesse esclusivo dei cittadini." Le Marche, ha ricordato Arianna Meloni, sono la regione simbolo una delle prime governate da Fratelli d'Italia Marco Fioravanti, sindaco della città, ha sottolineato come il partito ha sempre creduto nel valore della nostra regione e della città di Ascoli Piceno che oggi sono il simbolo del buon governo di Fratelli d'Italia. Grande la partecipazione di pubblico che, secondo gli organizzatori "rappresenta una chiara testimonianza della soddisfazione e della fiducia che i cittadini ripongono nel lavoro che il Partito sta portando avanti, sia a livello locale che nazionale". Del resto viene sottolineato che "Ascoli Piceno, guidata dal Sindaco Marco Fioravanti, e la Regione Marche, sotto la leadership del Presidente Francesco Acquaroli, rappresentano un modello concreto del buon governo promosso da Fratelli d'Italia, dimostrando come i valori e le politiche del partito possano tradursi in risultati tangibili per il territorio e i cittadini".



