D'Alema ricorda Marcello Stefanini a 30 anni dalla scomparsa

"La sua è la storia di un uomo legato a grandi valori democratici, una testimonianza di quanto la politica può essere nobile e importante in un grande paese civile". Così l'ex premier, Massimo D'Alema, ricorda il pesarese Marcelo Stefanini, già senatore della repubblica, deputato e sindaco della sua città per il PCI, in occasione de "L'impronta di Marcello", l'evento commemorativo, a 30 anni dalla scomparsa, che si sta svolgendo a Pesaro, presso il circolo ARCI di Villa Fastiggi.

"Un uomo dalla personalità politica ricca, sia dal punto di vista culturale che umano e che può essere ricordato sotto vari profili - dice D'Alema - è stato un amministratore fondamentale per la storia di Pesaro, per lo sviluppo cittadino ed il rapporto tra cittadinanza e istituzioni - aggiunge - un politico con forte passione e conoscenza, al quale, negli ultimi anni, abbiamo affidato un compito difficilissimo - afferma l'ex Premier - è infatti stato il tesoriere del nostro partito in un momento di transizione, di antipolitica, quando finanziare i partiti era diventato fuori moda".

Da qui D'Alema prende spunto per descrivere la sua figura affermando che "una responsabilità così ingrata poteva essere portata avanti solo da chi aveva una grande passione politica e spirito di sacrificio" ricordando poi di come "poche settimane prima che morisse, in una difficile riunione del nostro partito, presentò documento di risanamento delle finanze che fu poi discusso" e di quell'incontro "ricordo ancora la voce e le sue parole"



