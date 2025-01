Da riforma giustizia 'riflessi negativi per garanzie cittadini'

Lungi dall'essere una "riforma epocale da attuare in nome dell'efficienza e delle garanzie per i cittadini", "non ha a che fare né con l'una né con le altre non incidendo in alcun modo sull'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e sul recupero di effettività della giurisdizione". Lo ha detto il presidente della Corte d'appello di Ancona Luigi Catelli durante l'intervento di apertura dell'Anno giudiziario delle Marche alla Mole di Ancona.

"Al contrario - ha aggiunto - la modifica dello status ordinamentale dei pm con la sostanziale destrutturazione di larga parte del vigente modello costituzionale sull'ordinamento e del sistema di governo autonomo della magistratura, non potrà che produrre riflessi negativi per le garanzie dei cittadini".

"La riforma - ha affermato Catelli - sarà non solo inutile, ma dannosa in quanto indebolirà l'azione della magistratura giudicante e altererà l'equilibrio tra i poteri dello Stato in favore di quello esecutivo, senza apportare alcun beneficio in termini di efficienza delle indagini garanzie difensive, durata dei processi e accertamento della verità processuale - ha proseguito - finendo per comprometterne inevitabilmente il fondamentale principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge".

"Si vuole creare - ha detto Catelli - un pm separato il quale, sganciato dalla cultura della giurisdizione che attualmente condivide con i giudici, assumerà il ruolo di incontrastato vertice della polizia giudiziaria con la disponibilità di rilevanti risorse di personale tecnologiche e agirà con una più spiccata autoreferenzialità e ancora più accentuato distacco indifferenza della pubblica accusa rispetto alle sorti del processo e all' accertamento alla verità".

Insomma un "pm assimilabile a un super poliziotto con una formazione diverso da quella di giudice, lontano dalla sua ottica e cultura della prova e del dubbio che avrà il compito di vincere nel processo - ha concluso - piuttosto che di agire nell'interesse della Giustizia anche a tutela dell'indagato dell'imputato".



