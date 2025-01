Arianna Meloni ad apertura corso 'Costruttori di Futuro' Ascoli

Con ospiti Arianna Meloni, Capo segreteria politica e responsabile tesseramento di Fratelli d'Italia, e Gaetano Qugliariello, presidente Fondazione Magna Charta e Dean della School of Government Luiss "G. Carli', si è aperto al Circolo Cittadino di Ascoli Piceno, il corso di formazione Costruttori di Futuro edizione 2025 dell'Associazione "Crea credi cambia". Al via la sessione inaugurale del programma a cui hanno preso parte relatori di spicco e tanti partecipanti.

Presenti all'evento anche Francesco Filini, deputato alla Camera per FdI, e Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno.

Arianna Meloni, fanno sapere i promotori dell'iniziativa, "ha intrattenuto il pubblico con un intervento di grande spessore e coinvolgimento. La sua presenza ha riscosso un notevole successo, con tanti partecipanti che si sono fermati a conversare con lei anche durante il pranzo, creando un'atmosfera di scambio di idee e confronto stimolante".

Nel pomeriggio, il corso è proseguito con l'intervento Quagliariello che ha arricchito la giornata con un approfondimento sui temi trattati. L'ex ministro ha presentato il suo nuovo libro "Storia d'Italia in dodici romanzi", offrendo spunti e riflessioni utili per i partecipanti e stimolando il dibattito sul tematiche trattate.

"La partecipazione attiva dei corsisti, unita alla qualità degli interventi, - chiosano gli organizzatori - ha reso l'incontro un grande successo, facendo presagire che questo corso sarà un punto di riferimento importante per la formazione professionale del 2025. Domani il corso continuerà con l'intervento di Maurizio Lupi, fondatore e Leader di Noi Moderati dalle 10.30 alle 13.



