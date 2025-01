Ad Ancona magistrati alla cerimonia con la Costituzione in mano

Magistrati entrano con la Costituzione in mano alla cerimonia di apertura dell'Anno giudiziario nelle Marche per protestare contro la riforma della separazione delle carriere approvata in prima lettura dalla Camera nei giorni scorsi. L'iniziativa è avvenuta all'ingresso di giudici e pubblici ministeri in avvio di evento che si svolge all'auditorium Tamburi della Mole Vanvitelliana ad Ancona.

Prima sono entrati nella sala adibita alla cerimonia giudici e pubblici ministeri dei tribunali del distretto, con in mano una copia della Costituzione, poi hanno fatto il loro ingresso i magistrati della Corte d'appello, con in testa il presidente Luigi Catelli e il procuratore generale Roberto Rossi, alcuni dei quali avevano la Costituzione sempre in forma di protesta contro la riforma.

Nel corso della cerimonia, durante l'intervento del vice capo di gabinetto del ministero della Giustizia Francesco Comparone, i giudici e pm dei tribunali del distretto, che erano entrati con la Costituzione in mano, sono usciti dall'auditorium in forma di protesta, rientrandovi poi alla fine dell'intervento. All'interno della sala sono rimasti sui banchi dietro i relatori i magistrati della Corte d'appello.



