Stroke Unit del Santa Croce riceve premio internazionale Diamond

La struttura della Stroke Unit, presso l'ospedale Santa Croce di Fano, dell'Azienda sanitaria territoriale Pesaro-Urbino (Ast PU) riceve il premio internazionale Diamond, confermandosi un'eccellenza a livello europeo per la gestione dell'ictus ischemico, per il secondo anno consecutivo. Il riconoscimento del Centro Diamond, nell'ambito del premio internazionale Eso-Angels Award, rappresenta infatti un'attestazione di qualità nell'assistenza e nella cura delle persone colpite da ictus. "Un riconoscimento che testimonia quanto il reparto sia una garanzia di prestazioni di elevata qualità per la cura dei pazienti - dichiara il direttore generale dell'Ast PU, Alberto Carelli - un premio che gratifica l'impegno e la dedizione di tutto il personale, medico e infermieristico, sia quello della Stroke Unit, sia quello dei dipartimenti coinvolti nel percorso di cura".

"Il centro ha fatto registrare il 78% dei pazienti trattati in meno di sessanta minuti, dall'arrivo in pronto soccorso ed il 57% in meno di 45 minuti - afferma Samuele Bedetta, direttore del reparto di medicina interna - considerando che ogni 15 minuti di ritardo si aumenta del 4% il rischio di emorragia cerebrale, di morte o di disabilità residua, un trattamento più rapido permette di salvare un maggior numero di vite e di ridurre molte delle disabilità che possono seguire ad un evento così catastrofico come l'ictus ischemico". Per Filippo Saltamartini, assessore regionale alla sanità "questo risultato rende merito alle grandi competenze dei nostri professionisti e che testimonia un processo costante di innovazione della sanità marchigiana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA