Sisma, lavori a due simboli della città di Matelica

Sono stati firmati due contratti fondamentali per la ricostruzione di Matelica, che riguardano il palazzo municipale e l'ex convento Filippini. I lavori, che prenderanno il via nei prossimi giorni, rappresentano un passo importante per il recupero di due edifici simbolo della città.

Per il Municipio, situato nel cuore del centro storico e danneggiato dal sisma, è previsto un intervento di miglioramento sismico, il ripristino degli impianti, il rifacimento delle finiture e della copertura.

L'importo complessivo dei lavori è di oltre 3 milioni di euro. L'ex convento Filippini, invece, sarà interessato da lavori di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, con un costo totale di circa 478mila euro. "Con la firma di questi due contratti si vanno ad aggiungere tasselli importanti per la ricostruzione - ha commentato il sindaco Denis Cingolani - Sono due palazzi simbolo della nostra città". Sulla stessa linea l'assessore ai lavori pubblici Rosanna Procaccini, che evidenzia la portata dell'intervento: "Sia per il Municipio che per lo scalone dell'ex convento Filippini si concretizza un lungo lavoro tecnico, burocratico e amministrativo. Questo ha permesso di ottenere un incremento dei fondi terremoto necessari per i lavori".



