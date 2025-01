Roccafluvione, il programma del Tartufo Nero Festival

Durante tutto il weekend, il borgo di Roccafluvione si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso. I ristoranti proporranno menù speciali dedicati al tartufo, mentre alla mostra mercato sarà possibile degustare e acquistare prodotti tipici del territorio. Una delegazione di buyer esteri visiterà il festival per incontri con i produttori locali, organizzata dall'Azienda Speciale Linfa della Camera di Commercio delle Marche. Un ruolo centrale sarà svolto dall'Alleanza Cuochi Marche, che collaborerà attivamente con chef e produttori per esaltare il valore gastronomico e culturale del tartufo.

Domani sabato 25 gennaio sarà dedicato all'esperienza immersiva del territorio. Dalle 10 alle 13 i visitatori potranno partecipare a visite guidate nelle tartufaie locali, un'occasione unica per scoprire i segreti del tartufo accompagnati dai tartufai del luogo. Alle 10 lo chef Enrico Mazzaroni presenterà uno show cooking sul tema del foraging, mettendo in risalto l'utilizzo dei prodotti del bosco in cucina.

La mattinata si concluderà con una gara culinaria condotta da Alessandro Greco, che vedrà sfidarsi studenti di due istituti alberghieri locali nella preparazione di piatti creativi a base di tartufo, con un premio finale offerto dallo stesso chef Mazzaroni: una cena presso il ristorante "Il Tiglio", una stella e una stella verde Michelin.

Domenica 26 gennaio è pensata per tutta la famiglia, con un programma ricco di attività. Alle 10 i più piccoli potranno vivere l'emozione di un truffle hunting (caccia al tartufo) interattivo con cani da tartufo, organizzato dall'Associazione Tartuficoltori Valfluvione. Alle 11 il medico nutrizionista Mauro Mario Mariani terrà un talk dedicato al benessere a tavola, spiegando come il tartufo possa essere parte di una dieta sana.

Nel pomeriggio, Beppe Convertini, altro volto noto della tv, sarà protagonista di un evento speciale di truffle pairing (abbinamento di sapori), insieme ad Adua Villa e a Pierpaolo Rastelli che accompagneranno la conversazione sul tema dell'abbinamento tra tartufo e vino il coinvolgimento di Simone Capecci presidente del Consorzio dei vini Piceni per un incontro tra Passerina, Pecorino, Rosso Piceno e il tartufo nero pregiato, accompagnati con finger food preparati da Davide Camaioni.



