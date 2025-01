Presentato il nuovo piano di sviluppo del turismo

"L'obiettivo è attrarre nuovi investitori per rafforzare il sistema ricettivo della nostra città", così il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha presentato le linee guida, approvate in giunta, del nuovo piano per il rilancio turistico della città che si sviluppa su tre direttrici principali: sviluppo dei condhotel, promozione del glamping e interventi normativi per migliorare le strutture ricettive e favorire nuovi investimenti "Se in passato si assisteva alla trasformazione degli alberghi in residenze, noi vogliamo invertire questa tendenza, creando nuovi posti letto e offrendo nuove opportunità di sviluppo per il turismo fanese" dice il primo cittadino.

Il vicesindaco e assessore all'urbanistica, Loretta Manocchi ha detto che l'intenzione è quella di "semplificare il cambio di destinazione d'uso a residenza di strutture alberghiere o di residenza turistica-alberghiera, garantendo sempre la capacità ricettiva complessiva".

L'assessore al turismo, Alberto Santorelli ha evidenziato invece che "a Fano la carenza di posti letto è evidente e dobbiamo colmare questo gap rispetto ad altre strutture extra-alberghiere" poiché "la destagionalizzazione è un passaggio cruciale che non possiamo affidare ai campeggi".





