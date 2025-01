Nuovo Comitato scientifico della Fondazione Ospedale Salesi Ets

Medici, professori universitari, ricercatori e professionisti di diverse discipline sono i membri del nuovo Comitato tecnico scientifico della Fondazione Ospedale Salesi ETS che ha il compito di supportare e promuovere i progetti, le attività di ricerca e di innovazione introdotte dalla Fondazione, con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti pediatrici e delle loro famiglie, oltre che delle donne nelle diverse età di vita.

I componenti del Comitato tecnico scientifico, tutti direttamente impegnati sul territorio marchigiano, sono: il professor Andrea Ciavattini, direttore del Dipartimento Materno Infantile e della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'AOU delle Marche, professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia all'Università Politecnica delle Marche; la dottoressa Ines Carloni, già responsabile SOSD Malattie Infettive Pediatriche dell'AOU delle Marche e già tutor nell'ambito della Scuola di Specializzazione di Pediatria Università Politecnica delle Marche; il professor Antonio Pompilio Gigante, direttore SOD Clinica di Ortopedia Adulta e Pediatrica dell'AOU delle Marche, professore ordinario di Malattie dell'apparato locomotore all'Università Politecnica delle Marche; la dottoressa Oriana Papa, responsabile SOSD Psicologia Ospedaliera; la dottoressa Giada Tortora responsabile SOSD Genetica Medica e Coordinamento Malattie Rare dell'AOU delle Marche; la dottoressa Giuliana Natalini, pediatra di libera scelta.

"Come Fondazione siamo cresciuti, divenendo un punto di riferimento per lo sviluppo di importanti progetti a supporto dell'attività dei medici e per la concretizzazione di una sanità sempre più all'avanguardia, grazie alla solidarietà della nostra rete di sostenitori che ci affianca ormai da anni", commenta la Presidente della Fondazione Ospedale Salesi ETS Cinzia Cocco, ricordando di essere già al lavoro, anche insieme al Comitato tecnico scientifico, "su nuovi progetti che possano fare la differenza per i pazienti del Dipartimento Materno Infantile dell'AOU delle Marche".



