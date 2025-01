Mostre: "L'eredità di Federico II" al Parlamento europeo

"Le Marche in Europa attraverso l'arte grazie a Stupor Mundi, nato a Jesi, in provincia di Ancona. L'Eurodeputato di Fratelli d'Italia-ECR, on. Carlo Ciccioli annuncia l'inaugurazione della mostra "L'eredità di Federico II: un modello senza tempo e un padre dell'Europa", che sarà ospitata presso il Parlamento Europeo dal 27 al 31 gennaio prossimi, nella sede dell'edificio Antall, terzo piano, area JAN Q3 a Bruxelles.

Questa iniziativa, promossa con il sostegno del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) e della Associazione Culturale Sulvic di Ancona, intende evidenziare quanto l'eredità di Federico II rappresenti ancora oggi un modello di ispirazione per l'Europa moderna. L'esposizione celebra due importanti anniversari - ricorda Ciccioli -: l'830° anniversario della nascita di Federico II, avvenuta a Jesi nel 1194, e l'800° anniversario della fondazione dell'Università di Napoli Federico II, tra le prime al mondo, da questi istituita nel 1224.

Attraverso un viaggio cronologico e tematico, la mostra illustra l'immenso patrimonio culturale e politico lasciato da uno dei sovrani più illuminati della storia europea non a caso definito 'Stupor Mundi'.

Federico II, Imperatore del Sacro Romano Impero e figura centrale del Medioevo, è stato un precursore dell'idea moderna di Europa, ispirando una visione di dialogo, recandosi di persona in Terra Santa per siglare la pace con il Sultano Saladino progresso e cultura che risuona ancora oggi. L'evento è curato dal Professor Fulvio Delle Donne, dell'Università di Napoli Federico II, autorevole esperto della figura di Federico II e della sua eredità storica. L'inaugurazione ufficiale si terrà martedì 28 gennaio alle ore 18:30, con un intervento del professor Delle Donne, che approfondirà il ruolo di Federico II nella costruzione di un'identità culturale e politica europea.

Prevista inoltre la presenza del ministro italiano alle Politiche comunitarie, Tommaso Foti, in visita a Bruxelles in quel giorno. "Sono certo - sottolinea Ciccioli - che sarà l'occasione per rendere omaggio a questa straordinaria figura storica e ai valori che ha lasciato in eredità al nostro Continente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA