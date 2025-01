Morto Gianfranco Manfredi, creatore dei fumetti di Magico Vento

È morto a 76 anni, questa notte alle 5.00, dopo due anni di malattia, Gianfranco Manfredi, creatore del personaggio dei fumetti Magico Vento, autore di numerosi episodi di Dylan Dog, Tex, Nick Rider e di tanti fumetti per Bonelli, oltre che sceneggiatore per il cinema, cantante, compositore, romanziere, saggista, attore. Nato a Senigallia nel 1948, si era laureato in filosofia a Milano dove ha vissuto gran parte della sua vita e dove aveva esordito come cantautore negli anni '70 con il disco La crisi. Gli ultimi anni si era trasferito in Valtellina. Lascia la moglie Mirella e le tre figlie Diana, Elena e Cora. I funerali si svolgeranno in forma privata.

Manfredi ha attraversato linguaggi e culture diversissime, dall'underground all'entertainment, dall'accademia al pop. Ha collaborato con musicisti come Gino Paoli, Mia Martini, Gaber, Jannacci ed è autore di libri di critica musicale dedicati a Lucio Battisti, a Celentano, a Mina, Milva, Vanoni.

Per molti è il cantore del movimento, la voce di "Quarto Oggiaro Story" e "Ma chi ha detto che non c'è". Dopo il disco La crisi aveva raccolto in studio di incisione amici e complici come Ricky Gianco, gli Area, la Pfm già famosa. Tra gli album Ma non è una malattia, del 1976, e Zombie di tutto il mondo unitevi, dell'anno successivo, fino al quasi autoprodotto In paradiso fa troppo caldo del 1993.

Come romanziere ha esordito nel 1983 con Magia rossa cui sono seguiti Cromantica, Il Piccolo diavolo nero, Ho freddo, Tecniche di Resurrezione, La Freccia Verde, Splendore a Shanghai, fino a Hollywood o morte del 2022, per un totale di quindici libri.

Considerato tra i migliori soggettisti e sceneggiatori del fumetto italiano, dal 1997 al 2010 ha raccontato le avventure di Magico Vento, nato dalla sua fantasia, con numerose riprese fino ai tre episodi di Guerre apache del 2023. È anche il creatore delle serie Volto Nascosto, Shanghai Devil, Adam Wild e di quello straordinario personaggio collettivo rappresentato da Cani sciolti, inedito esperimento di fumetto calato nella storia recente italiana - dal '68 alla fine degli anni '80 - tra movimenti di protesta, stragi di Stato, criminalità organizzata, restaurazione e stagnazione sociale. Nell'aprile 2024 era uscito per la Cosmo Editore l'edizione italiana del suo western brasiliano Il Procuratore, disegnato da Pedro Mauro.

Negli ultimi anni era tornato fra l'altro alla scrittura saggistica con C'era una volta il popolo. Storia della cultura popolare, A qualcuno piace scorretto: per una storia delle provocazioni letterarie (1851-1969), Il collasso della coscienza borghese: dall'uomo della folla all'uomo senza qualità (tutti editi da DeriveApprodi). L'ultimo libro, documentatissimo sia a livello testuale che iconografico, è Il mito di Tarzan. Tra letteratura, cinema e fumetto, edito da Allagalla nel 2023.





