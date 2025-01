Luoghi del cuore Fai, Nidastore di Arcevia guida la classifica

Nidastore ad Arcevia (Ancona), Chiesa e chiostro di Sant'Angelo Magno ad Ascoli Piceno e Museo della Scuola a Senigallia (Ancona). Sono i tre 'Luoghi del cuore' attualmente sul podio della classifica del programma nazionale promosso dal Fondo per l'Ambiente Italiano (Fai) in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per assicurare un futuro di tutela e valorizzazione ai propri luoghi amati. Oltre ai primi tre classificati nazionali che riceveranno rispettivamente 70mila euro, 60mila euro, 50mila euro, i luoghi che raggiungono la soglia di 2.500 voti possono ambire a un contributo economico, candidandosi al Bando, che il Fai apre dopo ogni censimento, con un progetto di restauro o di valorizzazione. C'è tempo fino al 10 aprile prossimo per confermare la classifica del censimento realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura.



Attualmente occupa il primo posto delle Marche, il Nidastore, il più settentrionale dei nove castelli di Arcevia, nella valle del fiume Nevola, ai confini con il territorio pesarese. Molti voti anche per la Chiesa e chiostro di Sant'Angelo Magno ad Ascoli Piceno. Gravemente danneggiata dal sisma del 2016, la chiesa, chiusa da allora, era tornata al centro dell'attenzione cittadina nel 2018 proprio grazie al censimento "I Luoghi del Cuore", quando fu votata da quasi cinquemila persone. Dal censimento è partito l'iter, lungo e complesso, conclusosi con l'approvazione di un progetto esecutivo, che porterà a restituire la chiesa alla città. Tante segnalazioni anche per il Museo della Scuola a Senigallia in cui si racconta e si rappresenta la vita della scuola dal 1939 in poi e si auspica la ristrutturazione degli ambienti in cui il museo è allestito.





