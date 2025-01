Infrastrutture: Uil Marche, 'Collegamenti, meglio tardi che mai'

"Meglio tardi che mai, verrebbe da dire: ora basta tentennamenti e avanti per dare a questo territorio i collegamenti necessari tra le infrastrutture presenti per renderlo economicamente appetibile". È l'appello di Giorgio Andreani che dalla segreteria regionale Uil rilancia la storica battaglia del sindacato sulle infrastrutture.

"Dalla stazione di Castelferretti, da ribattezzare 'Stazione Aeroporto delle Marche' al padiglione Partenze del Sanzio ci sono circa 80 metri eppure le due strutture sembrano due realtà divise, che non riescono a comunicare tra loro - denuncia Andreani - ben vengano dunque le iniziative come quella presa dall'assessore regionale Baldelli ma con la consapevolezza che occorre procedere spediti, senza ulteriori perdite di tempo: di incontri e discorsi senza seguiti nel solco della concretezza ne abbiamo visti e sentiti tanti, troppi".

La Uil Marche è più volte intervenuta, negli anni, per sostenere un maggior dialogo sulla cosiddetta Piattaforma Logistica formata da porto, aeroporto e interporto, sul potenziamento autostradale, sul raddoppio della ferrovia Falconara-Orte-Roma, sull'uscita dal porto di Ancona con il raddoppio dell'Adriatica e sull'arretramento ferroviario per merci e Alta Velocità.

"L'isolamento delle Marche a oggi ci costa, secondo gli economisti, circa 15 punti di pil - aggiunge Andreani - e la situazione si potrebbe ulteriormente aggravare quando, terminata l'Alta Velocità tra Napoli e Bari, il collegamento sulla linea Tirrenica taglierà fuori la dorsale adriatica dai collegamenti principali, nonostante questa faccia parte dell'importante Corridoio Europeo Baltico-Mediterraneo. Le infrastrutture sono un elemento essenziale di rilancio del territorio. Senza, rischiamo un ulteriore declassamento. Compito della politica, ora, è sollecitare i soggetti, in questo caso Rfi e Aeroporto, chiamati a dialogare. Senza dimenticare di coinvolgere anche Trenitalia perché poi, oltre alle linee e ai collegamenti, occorrono poi servizi e orari multimodali e appropriati, treno-aereo, per attirare gli utenti. Diversamente sarebbero solo tempo e denaro sprecati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA