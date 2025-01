Giubileo 2025: Le spoglie di Santa Maria Goretti a Corinaldo

Le spoglie di Santa Maria Goretti torneranno a Corinaldo, città natale della piccola Santa il 27 gennaio (fino al 2 febbraio). La Diocesi di Senigallia è pronta ad accogliere i tanti pellegrini che arriveranno per l'evento giubilare tra i più significativi della Regione Marche.

Il "Giubileo della Speranza" indetto da Papa Francesco, è occasione per riscoprire i valori che hanno formato la piccola Maria Goretti, da sempre una figura importante per tutti, credenti e non. Perdono, speranza, fede, semplicità, famiglia, sono valori nei quali "Marietta" credeva fortemente e l'hanno accompagnata sino al martirio, il messaggio della Santa corinaldese è oggi più che mai attuale.

L'Amministrazione Comunale attraverso le parole del sindaco Gianni Aloisi ringrazia la Regione Marche ed in particolare il Consiglio Regionale per il patrocinio, oltre a ricordare quanti stanno collaborando da settimane per organizzare al meglio la presenza dei Pellegrini "Il Giubileo è un appuntamento per il quale la nostra Amministrazione si è da subito resa disponibile a collaborare con Parrocchia e Diocesi. Il gruppo di lavoro prevede inoltre diversi appuntamenti nel 2025, legati alla Santa e all'Anno Santo". Il comune annuncia che sarnno previsti parcheggi riservati a persone con disabilità e persone con necessità di sostegno intensivo, servizio di navetta gratuito dal parcheggio principale, video diretta streaming degli appuntamenti religiosi e culturali più significativi, al fine di rendere partecipe chi non potrà assistere di persona all'evento.

Durante la settimana verranno allestiti punti informativi e di assistenza ai pellegrini, volontari delle Associazioni e della Parrocchia daranno supporto ai visitatori al Santuario e l'Ufficio IAT sarà aperto tutti i giorni mattino e pomeriggio per fornire informazioni turistiche, proporre pacchetti e menù dedicati nelle strutture ricettive che hanno dimostrato sin da subito la propria disponibilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA