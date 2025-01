Giorno della Memoria: Sinagoga di Pesaro aperta per 3 giorni

La sinagoga di Pesaro, situata in via delle Scuole, in occasione della Giornata della Memoria, sarò aperta al pubblico per tre giorni, ovvero il 24, il 26 e il 27 gennaio. Il comune di Pesaro dunque, in occasione della ricorrenza istituita in Italia nel 2000 in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, promuove questa apertura gratuita e straordinaria.

La sinagoga sarà quindi visitabile al mattino di venerdì 24 e di domenica 26 dalle 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30. Lunedì 27 gennaio invece l'apertura è prevista dalle 15:30 alle 18:30 con una visita guidata alle 16.30 a cura di Pesaro Musei per approfondire la conoscenza di un popolo che ha lasciato profonde tracce nella storia della nostra città.

L'apertura del Giorno della Memoria è realizzata in collaborazione con la delegazione di Pesaro e Urbino del Fondo per l'Ambiente Italiano (Fai).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA