Giorno della Memoria, le iniziative dell'Anpi ad Ancona

In occasione del Giorno della Memoria 2025 l'Anpi di Ancona, Sezione "Gino Tommasi", organizza per domenica 26 gennaio alle ore 10, presso la ex sala del Consiglio comunale di Ancona (g.c.), Largo XXIV Maggio 1, la presentazione del libro di Paolo Giunta La Spada "Il razzismo prima delle leggi razziali" accompagnato dalla lettura di brani da "C'era 'n ber sole. Storia di Settimia Spizzichino" di Ilaria Patamia, attrice e autrice. L'incontro sarà aperto dai saluti del Sindaco di Ancona, avv. Daniele Silvetti e introdotto dalla Presidente dell'Anpi di Ancona, Tamara Ferretti.

Al termine della presentazione e delle letture verranno consegnati i Diplomi ritirati ai soci della Deputazione di Storia Patria per le Marche espulsi nel 1939 a seguito dell'entrata in vigore delle Leggi razziali fasciste. Lunedì 27 gennaio, si svolgeranno tre Percorsi della Memoria con la partecipazione di circa 250 studentesse e studenti delle Scuole Superiori di Ancona, per conoscere le vite delle persone nate ad Ancona e morte nei campi di concentramento nazisti, a cui la città ha dedicato Pietre d'Inciampo.

Le soste alle Pietre d'Inciampo vedranno brevi interventi delle Istituzioni, delle Associazioni patrocinanti e delle Scuole. Il primo percorso partirà alle ore 8:30 da via Isonzo 154 (fermata autobus), dove si trova la Pietra d'Inciampo di Gino Tommasi, il Comandante "Annibale" della V Brigata Garibaldi. Poi si proseguirà fino alle Pietre d'Inciampo di Andrea Lorenzetti (Piazza Cavour 10), Antonio Bruno Cagli (Via Volturno 2), Nella Montefiori (Via Goito 2), Alberto Pacifici (Via Bernabei) e Dante Sturbini (Piazza del Plebiscito).

Il secondo percorso partirà alle ore 10:30 da via delle Fornaci Comunali 9 dove si trova la Pietra d'Inciampo dedicata a Vittoria Nenni; poi si proseguirà fino a via Astagno 10 e 18, dove si trovano le Pietre d'Inciampo di Eugenia Carcassoni, Guido Lowenthal, Dante Coen, Romilde Coen, Umberto Coen. A seguire Corso Garibaldi 40, 28 e 19 alle Pietre d'Inciampo di Clara Sereno, Enrica Coen, Mosè Coen, Piero Sonnino, e in Via della Loggia 1 (Franco Coen Beninfante, Lucio Coen Beninfante, Renzo Coen Beninfante). Il terzo Percorso della Memoria sarà alle ore 12:45 in Via Esino, 90 dove si trova la Pietra d'Inciampo dedicata a Lamberto Morbidelli.

Giovedì 30 gennaio alle ore 21 al Teatro Cinema Italia, con altre quindici Associazioni abbiamo promosso la proiezione (prima visione) del Film "No other land", realizzato da un collettivo di registi palestinesi ed israeliani e premiato come miglior documentario europeo.

Le iniziative hanno il patrocinio del Comune di Ancona, del Consiglio regionale delle Marche, dell'Università Politecnica delle Marche, della Deputazione di Storia Patria per le Marche, dell'Associazione Casa della Memoria di Servigliano, della Comunità Ebraica di Ancona, dell'Arcidiocesi di Ancona-Osimo, dell'ANED, dell'ANMIG, dell'Associazione Mazziniana Italiana, dell'Istituto Gramsci Marche, di Amnesty International Ancona, di Libera, della Fondazione Nenni, e di CGIL, CISL, UIL.



