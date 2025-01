Forti criticità per Atti aziendali e stop a Link university

Forti criticità per gli Atti aziendali e uno stop di fatto al progetto Link university.

Questi i due argomenti affrontati con una dura nota da Giuseppino Conti, Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) Ancona. Sugli Atti aziendali, Conti evidenzia "la bassa considerazione nei confronti della Direzione delle Professioni Sanitarie che rivestono un ruolo fondamentale". Opi Ancona ricorda come la Regione Marche fu la prima in Italia nell'anno 2003 a istituire il Dipartimento delle Professioni Sanitarie, "ma che gli attuali posizionamenti riportati dagli Atti aziendali evidenziano delle forti criticità di forma e di sostanza nella comparazione tra i dettati normativi e i contenuti delle proposte degli Atti aziendali".

L'auspicio degli Infermieri che nella provincia di Ancona sono oltre 4.500 sugli oltre 12mila iscritti agli ordini delle Marche, è che "si tratti di semplici disattenzioni da parte delle Direzioni Aziendali o forse di una mancata considerazione o refuso da parte dell'Istituzione Regione nella definizione del documento di Indirizzo alle Aziende sanitarie per la strutturazione degli Atti aziendali", aggiunge il Conti che, insieme agli altri rappresentanti degli Opi marchigiani, è stato audito dai membri della IV Commissione consiliare al riguardo esprimendo chiaramente le criticità riscontrate e le proposte di adeguamento.

In riferimento al progetto Link Campus University per l'istituzione di due nuovi corsi di Medicina nelle Marche per l'anno accademico 2025-2026: quello di Medicina e Chirurgia nelle sedi di Fano e Ascoli Piceno; uno di Odontoiatria e Protesi dentaria a Macerata "Opi Ancona ritiene "importante ed opportuno continuare l'esperienza in essere con l'Università Politecnica delle Marche con i giusti riconoscimenti e valorizzazioni nell'ambito della Direzione dei Corsi di Laurea e degli Insegnamenti Disciplinari, da contemplare nei protocolli d'intesa tra Regione ed Università, possibilmente in tempi rapidi ed in linea con quanto già in essere, da molto tempo, in altri Atenei pubblici italiani", conclude.



