Colloqui, test screening e diagnosi prenatale gratis a Loreto

Successo per il nuovo servizio interamente dedicato alle donne e alle prime settimane di gravidanza che è stato attivato presso il Centro Unico Regionale (CUR) situato all'interno dell'Ospedale di Comunità "Santa Casa" di Loreto, dove lavora in sinergia una équipe con personale medico ed ostetrico qualificato ed altamente specializzato in medicina prenatale.

Dallo scorso sabato 11 gennaio, il Centro diretto da Alessandro Cecchi offre la possibilità di svolgere colloqui informativi per le gestanti entro l'ottava settimana di gravidanza. Si tratta di una iniziativa gratuita, che si svolge di sabato dalle ore 10 alle ore 11,30.



Ad oggi diverse gestanti si sono rivolte al servizio per approfondire i propri quesiti sulla gravidanza e informarsi sulle possibilità di screening e diagnosi prenatale offerte dal servizio sanitario. Il personale presente ha svolto i colloqui che vengono offerti in modalità gratuita e previo appuntamento: per effettuarli serve l'impegnativa del proprio medico per visita ostetrica (codice 89263) con esenzione gravidanza (M+ sett. gravidanza) e quesito diagnostico "colloquio prenatale".

Numeri di attività in crescita per il Centro che ha chiuso il 2024 registrando un +10% rispetto alla gestione dell'anno precedente, il 2023, allorquando ha seguito 1.700 pazienti di cui oltre 300 provenienti da fuori regione. I numeri sono in crescita dal 2017 ad oggi, avendo la struttura erogato in totale 72mila prestazioni su più di 11mila pazienti con un incremento annuale costante. Non solo esami ed accertamenti, ma anche colloqui e consulenze polispecialistiche per le gestanti che permettono di fornire informazioni sulle prospettive terapeutiche e prognostiche dei loro bambini, grazie anche al nuovo ecografo in dotazione, il GE Expert 22, e alla elevata specializzazione nell'ambito delle indagini ostetrico-ginecologiche.

Questa nuova attrezzatura ad alta tecnologia fornisce immagini di qualità eccezionale e maggiore capacità di penetrazione, è uno strumento dunque dedicato alla diagnostica ostetrica di avanguardia. Inoltre il CUR ha instaurato rapporti di collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e collabora con i maggiori Centri italiani del settore.

Il colloquio informativo per le gestanti può essere prenotato presso il CUP, ai numeri deputati da fisso (800098798) e da cellulare (07211779301) e anche tramite portale MyCupMarche o app Salutemarche. Per informazioni: diagnosi.prenatale@sanita.marche.it "Abbiamo avviato un'importante opera di ammodernamento delle strumentazioni diagnostiche e grazie a questi investimenti le Marche oggi sono tra le prime regioni italiane per apparecchiature innovative, siamo secondi in Italia, dopo la provincia autonoma di Bolzano" dichiara il vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini. "Il nostro obiettivo - conclude - è quello di garantire i più elevati standard diagnostici e di cura, di migliorare i servizi erogati ai cittadini e di abbattere le liste di attesa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA