Cercatore di tartufi e il suo cane tratti in salvo

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in frazione Calmazzo per soccorrere un cercatore di tartufi che con il suo cane aveva perso l'orientamento in una zona boscata. Sul posto si è recata la squadra di Urbino e l'elicottero Drago 57 del reparto volo di Arezzo che lo ha individuato dall'alto.

L'uomo e il suo cane sono stati verricellati a bordo dagli elisoccorritori VVF e portati in una zona pianeggiante nelle vicinanze. A terra il personale del 118 ha constatato le buone condizioni di salute della persona.



