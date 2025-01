AnconAmbiente, entro 2027 obiettivo 77% raccolta differenziata

AnconAmbiente, principale gestore di servizi di igiene urbana in provincia di Ancona punta a raggiungere il 77% di raccolta differenziata entro il 2027 in linea con gli obiettivi regionali e nazionali. L'obiettivo è stato annunciato durante un incontro alla Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche per presentare, con la Comunicazione di Sostenibilità 2023 di AnconAmbiente spa, i risultati conseguiti e le prospettive future dell'azienda in ambito economico, ambientale e sociale, l'impegno verso una gestione innovativa e sostenibile dei rifiuti, volto a migliorare costantemente il servizio offerto e a promuovere la collaborazione con le comunità locali, le amministrazioni e gli stakeholder.

Attualmente AnconAmbiente ha raggiunto il 65% di raccolta differenziata media nei Comuni in cui opera tra cui Ancona che ha un bacino di circa 120-130 mila utenti se si considerano sia i residenti sia studenti e pendolari. L'obiettivo del 77% entro il 2027, secondo il presidente di AnconAmbiente spa Antonio Gitto, "è raggiungibile" e "la tariffa puntuale è la chiave di volta", cioè un sistema che si compone di una quota fissa e di una variabile che scende con una minore produzione di rifiuti indifferenziati da parte dei vari utenti. Altri strumenti per vincere la sfida, ha aggiunto il manager, sono una sempre maggiore sensibilizzazione del cittadino per la differenziata, e nelle strutture pubbliche, particolarmente diffuse ad Ancona, anche attraverso le ditte che eseguono pulizie negli uffici con l'indicazione di evitare di mescolare rifiuti di diverso tipo.

AnconAmbiente, che vanta 273 dipendenti di cui il 99% a tempo indeterminato, nel 2023 ha raggiunto un fatturato di oltre 28,9 milioni di euro con un utile di circa 796mila euro e un valore economico distribuito sul territorio di oltre 26,9 milioni; rifiuti raccolti sono stati pari in un anno a 60 milioni di chili.

Alla presentazione, moderata dal responsabile della comunicazione di AnconAmbiente spa Gabriele Costantini, oltre al presidente Gitto, sono intervenuti i docenti Maria Serena Chiucchi e Marco Giuliani, del Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche. La Comunicazione di Sostenibilità di AnconAmbiente - che è a totale partecipazione pubblica con soci i Comuni di Ancona, Fabriano, Chiaravalle, Cerreto d'Esi, Sassoferrato e Serra de' Conti - è stato sottolineato dai relatori, riguarda insieme agli obiettivi, le modalità con le quali si raggiungono nell'ambito i principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale ma anche di governance con visione strategica basata sulle quattro "I": integrazione, inclusione, infrastrutture, innovazione.

All'iniziativa erano presenti i rappresentanti di vari enti interessati, aziende del settore, e dei Comuni soci tra cui Ancona con gli assessori Marco Battino e Antonella Andreoli.

"La Comunicazione di Sostenibilità 2023 rappresenta per noi non solo un resoconto delle azioni intraprese, ma anche una dichiarazione di intenti per il futuro - ha sottolineato Gitto.

- Il nostro impegno è rivolto a costruire un modello di gestione dei servizi di igiene urbana che sia pilastro della transizione ecologica, capace di generare valore per l'ambiente, per l'economia locale e per le generazioni future".



