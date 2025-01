Anche un arresto tra i risultati dei poliziotti di quartiere

Pattugliamento delle aree del centro cittadino, prossimità per studenti, genitori e insegnanti con la presenza agli ingressi degli istituti scolastici in concomitanza con ingresso/uscita, anche con il supporto delle Unità Cinofile, campagna di prevenzione delle truffe agli anziani (dalla campagna "porta a porta", alla distribuzione delle brochure nei punti di maggiore affluenza fino agli incontri formativi organizzati all'interno dei centri per gli anziani), giovani sensibilizzati sull'importanza del corretto uso della linea di emergenza 112NUE nonché dell'applicativo YouPol. Sono questi i principali compiti del Poliziotto di Prossimità o Poliziotto di Quartiere istituito ad Ancona nel 2021.

Negli ultimi 3 anni sono stati circa 15mila gli studenti raggiunti durante gli incontri nei vari plessi scolastici ad Ancona e in provincia, circa 2mila gli insegnanti incontrati e circa 6.000 genitori che hanno preso parte ai diversi incontri che sono stati organizzati. Nello scorso anno sono stati oltre mille i giovani raggiunti dai Poliziotti di Quartiere, in uno di questi una ragazza si è confidata, raccontando di essere stata contatta online da un uomo che le chiedeva di mandare delle foto e dei video intimi. Partite subito le indagini che hanno consentito l'arresto dell'uomo che si spacciava per una giovane coetanea della studentessa che voleva testare la fedeltà del fidanzato chiedendo foto e video alla vittima. Costante attenzione viene rivolta, poi, agli esercenti delle zone del centro cittadino e di periferia con l'acquisizione delle varie segnalazioni e, dall'inizio dell'anno, al fine di rafforzare ulteriormente il servizio di prossimità, sono stati stampati e distribuiti i bigliettini da visita del Poliziotto di Quartiere con tutti i riferimenti telefonici e le icone delle App da scaricare per inviare segnalazioni alle sale operative della Polizia di Stato quali canali aggiuntivi al numero di emergenza.

"Il Poliziotto di prossimità rappresenta la risposta più efficace ai problemi di vivibilità e di decoro urbano legati alla sicurezza urbana", ha commentato il Questore, Cesare Capocasa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA