Giornata della memoria: eventi dal 27 gennaio al 28 febbraio

Pesaro si prepara a celebrare il Giorno della Memoria con un calendario di eventi che si svolgeranno dal 27 gennaio al 28 febbraio, coinvolgendo studentesse e studenti in un percorso di approfondimento sulla Shoah e i diritti umani. L'iniziativa propone un'ampia offerta culturale e formativa, tra tavoli tematici, mostre, concerti e presentazioni di libri, con l'obiettivo di riflettere sulla storia e favorire un pensiero critico volto a non ripetere gli errori del passato.

Il 27 gennaio, giornata simbolo della commemorazione, si aprirà con cinque tavoli di lavoro tematici dedicati alla Shoah, in collaborazione con le scuole cittadine e con la partecipazione di esperti, affrontando temi come il ruolo dell'arte durante la persecuzione, la documentazione storica, il femminile nella Shoah e l'omocausto, con un focus sulle testimonianze sopravvissute. A seguire, alle ore 11:00 nel salone Metaurense di Palazzo Ducale, si terrà il Consiglio comunale monotematico alla presenza delle istituzioni locali e degli istituti scolastici, durante il quale il Prefetto di Pesaro e Urbino consegnerà le Medaglie d'onore ai cittadini deportati nei lager nazisti.

Il programma proseguirà il 28 gennaio al Teatro Rossini con il concerto-spettacolo "Eravamo il suono - La storia dell'orchestra femminile di Auschwitz", tratto dal libro di Matteo Corradini, mentre il 29 gennaio il Teatro Sperimentale ospiterà "E per questo resisto", una narrazione musicale rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Tra gli appuntamenti più attesi, il 31 gennaio alla Biblioteca Bobbato sarà presentato il libro "Fotografare la Shoah", con l'autrice Laura Fontana e lo storico Daniele Susini, un'analisi delle immagini che documentano lo sterminio degli ebrei.

Nel mese di febbraio, si terrà invece la presentazione del libro "Boschi cantante per me" a Palazzo Gradari il 4 febbraio, un'antologia di poesie scritte dalle donne del campo di Ravensbrück, e l'inaugurazione della mostra fotografica "Adelmo e gli altri, omosessuali al confino in Lucania" il 18 febbraio, visitabile fino al 28 febbraio presso lo spazio bianco. L'evento di chiusura si terrà il 22 febbraio alla Biblioteca San Giovanni con la presentazione del libro "Un educatore ad Auschwitz, una storia dimenticata: l'omocausto" di Carlo Scovino, dedicato alle persecuzioni subite dagli omosessuali durante il regime nazista.





