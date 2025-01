Fincantieri vara ad Ancona nave extra-lusso Four Seasons I

"Four Seasons I", nave extra-lusso che utilizza le più recenti tecnologie di protezione ambientale, con una stazza lorda di 34mila tonnellate e 207 metri di lunghezza, è stata varata oggi ad Ancona da Fincantieri: rappresenterà un nuovo standard di riferimento per le imbarcazioni di lusso. L'imbarcazione, dallo stile residenziale, vanta 95 suite con design personalizzato per rimuovere ogni ostacolo tra gli ospiti, il mare e l'ambiente circostante: ciascuna suite è dotata di ampie terrazze esterne, la più estesa delle quali, con una impressionante superficie di 457 metri quadri, appartiene alla prestigiosa Funnel Suite, l'alloggio più esclusivo dello yacht. L'evento è stato celebrato da Fincantieri e da Marc-Henry Cruise Holdings LTD, Joint Owner/Operator di Four Seasons Yachts.

Si tratta della prima nave extralusso in costruzione per Four Seasons Yachts da parte di Fincantieri: verrà consegnata a fine anno e che prenderà il mare a gennaio 2026. Alla cerimonia di varo hanno partecipato per Fincantieri il presidente, Biagio Mazzotta, l'amministratore delegato e direttore generale, Pierroberto Folgiero, il direttore generale della Divisione Navi Mercantili, Luigi Matarazzo, mentre per l'armatore erano presenti Nadim Ashi, Owner e Executive Chairman, Marc-Henry Cruise Holdings Ltd, Joint Owner/Operator di Four Seasons Yachts/Fondatore e Ceo di Fort Partners, Prosper Assouline, Creative Director, Four Seasons Yachts, e Bart Carnahan, Presidente, Global Business Development, Portfolio Management and Residential, Four Seasons.



