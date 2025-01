Epilessia, Inrca illumina di viola presidi marchigiani

Istituita nel 2015, la giornata internazionale dell'epilessia, che quest'anno si celebra il 10 febbraio, vuole dare visibilità alla storia e alle esperienze di chi soffre di questa patologia, ma anche promuovere strategie di cura sempre più efficaci e inclusive per i malati in tutto il mondo. L'Inrca è specializzata nella cura delle persone anziane e, dopo l'ictus e la demenza, l'epilessia è la terza malattia neurologica più frequente, con una prevalenza stimata del 5-7% nella fascia di età superiore ai 65 anni.

In merito a questa giornata, la Direttrice Generale Maria Capalbo ha commentato: "la nostra Azienda ha deciso di aderire a questa giornata, per aumentare la consapevolezza rispetto a tale patologia, spesso soggetta a stigma e pregiudizi. Per questo, illumineremo di viola i presidi Inrca marchigiani, poiché il colore viola rappresenta proprio la lotta a tale patologia.

Inoltre presso il presidio di Ancona, sarà presente nella giornata del 10 febbraio l'Associazione Marchigiana contro l'Epilessia (AMCE) con una postazione in cui i volontari saranno a disposizione per distribuire materiale relativo a questa malattia e per dare informazioni".

Anche l'assessore alla Salute Filippo Saltamartini ha plaudito a tale iniziativa, aggiungendo: "La Giornata internazionale dell'epilessia è un evento speciale che promuove la consapevolezza dell'epilessia in più di 130 paesi ogni anno.

Secondo i dati dell'Oms, nel mondo sono circa 50 milioni le persone affette da questa malattia, che costituisce il disturbo neurologico più diffuso su scala globale. I due obiettivi globali sono quello di aumentare del 50% entro il 2031 la copertura dei servizi dedicati alle persone affette da questa patologia, e promuovere a livello internazionale lo sviluppo e l'aggiornamento delle leggi volte a proteggere i diritti dei malati A livello locale l'Associazione Amce, che aderisce alla Federazione Italiana Epilessie (FIE) è molto attiva, promuovendo eventi rivolti non solo ai malati ma anche alle scuole e a tutti quegli ambienti sociali in cui a tutt'oggi l'epilessia fa paura e la gestione di una crisi comiziale poco conosciuta. Ringrazio l'Inrca da sempre sensibile a tali iniziative e vicina non solo a chi è affetto da disturbi come questo ma anche alle loro famiglie"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA