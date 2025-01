Due denunciati per diversi furti a Civitanova, uno espulso

Sono due le persone denunciate e accusate di essere gli autori di furti commessi in città, e tentati furti, presso la tabaccheria "Sara" e presso il ristorante "America Graffiti" a Civitanova Marche. Sono stati identificati al termine delle indagini del personale del Commissariato di Civitanova. In particolare uno dei due, un ventenne cittadino italiano di origini marocchine residente a Fermo è stato riconosciuto grazie alla immediata visione delle telecamere di videosorveglianza del negozio. Nell'arco della stessa notte era stato individuato all'interno di un bar, ma alla vista della volante della Polizia era riuscito a far perdere le proprie tracce. Successivamente era stato individuato per le vie cittadine, nella notte di sabato, in compagnia di un cittadino straniero bloccato dagli agenti e portato in commissariato. Dagli accertamenti è emerso che era il secondo responsabile degli stessi furti. Si tratta di un 36enne di origine tunisina, irregolare sul territorio nazionale. E' stato quindi espulso dall'Italia e accompagnato alla frontiera per mezzo di un volo charter, e deferito alla Procura della Repubblica di Macerata per furto aggravato. Anche il giovane precedentemente identificato, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato commesso in entrambe le attività, nonché per la violazione del foglio di via. Gli era stato vietato l' ingresso nel comune di Civitanova, per condotte analoghe commesse nei periodi precedenti. Su entrambi pesavano plurime notizie di reato e arresti per furti e danneggiamenti commessi sul territorio costiero, e non è escluso che possano essere i responsabili di altre condotte delittuose recentemente commesse in città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA