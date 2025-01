Carnevale di Ascoli, quest'anno all'esordio il Gran Ballo

Arriva la prima anticipazione sul programma ufficiale dell'edizione 2025 del Carnevale di Ascoli Piceno. Un nuovo appuntamento molto elegante, raffinato e in grado di riportare i partecipanti all'atmosfera dei balli storici settecenteschi e ottocenteschi, andrà ad arricchire il calendario tradizionale, per la prima volta: il "Gran ballo a corte - Festa di Carnevale con balli e costumi del '700 e dell'800" che si svolgerà nella splendida cornice del foyer del teatro Ventidio Basso, ad Ascoli, nella serata di venerdì 28 febbraio.

Si tratta di una novità assoluta, nata dalla collaborazione dell'associazione "Il Carnevale di Ascoli" con l'Accademia Danze Ottocentesche, che costituirà un nuovo, originale appuntamento all'interno del calendario della settimana carnascialesca, andando ad arricchire con una serata danzante molto particolare e fascinosa la giornata del venerdì.

"Vogliamo introdurre, - sottolineano il presidente Olori e il direttivo dell'associazione - un ulteriore tassello, molto particolare ed elegante, che possa andare ad arricchire ulteriormente la già nutrita programmazione del Carnevale, facendo riferimento anche alla Storia e alla cultura di un'altra epoca. Una scelta che va a rendere sempre più ampia e attrattiva la nostra manifestazione carnascialesca".

Il "Gran ballo a corte" sarà una festa dedicata all'eleganza dei secoli passati con balli storici di società nella splendida cornice del foyer del Teatro Ventidio Basso, indossando un costume d'epoca e interpretando ciascuno il personaggio storico preferito immergendosi in un'atmosfera d'altri tempi. Il Maestro di cerimonia guiderà tutti i presenti in un magico percorso tra musiche e balli di epoche raffinate, includendo anche chi non ha esperienza in tal senso.



