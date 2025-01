Cambio al vertice Albo gestori ambientali, Troli presidente

Cambio al vertice alla guida dell'Albo nazionale Gestori ambientali delle Marche: Natascia Troli succede a Giorgio Menichelli. All'Albo, gestito da Camera Marche per conto del ministero dell'Ambiente, devono essere iscritte tutte le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il commercio e l'intermediazione dei rifiuti, nonché quelle che effettuano operazioni di bonifica dei siti e bonifica di siti e di beni contenenti amianto.

Due le novità in questo settore illustrate oggi da Camera Marche. La prima riguarda l'introduzione del Registro nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti (Rentri), istituito per raccogliere informazioni dettagliate sulle imprese coinvolte nella gestione dei rifiuti, che ha l'obiettivo di aumentare la trasparenza e il controllo sulle attività di smaltimento, recupero e riciclo dei rifiuti a livello nazionale. Le informazioni presenti nel Rentri saranno integrate con i dati dell'Albo nazionale Gestori ambientali, in modo da creare un sistema di monitoraggio più completo e aggiornato, che consentirà alle autorità competenti di verificare in modo più efficiente la regolarità delle attività delle imprese.

"Grazie alla maggiore visibilità e tracciabilità delle informazioni fornite dalle imprese, il Rentri consentirà un monitoraggio più capillare delle attività di gestione dei rifiuti, con l'introduzione di controlli più stringenti e sanzioni per chi non rispetta le normative", hanno evidenziato da Camera Marche. La seconda novità che contribuisce alla trasparenza e al controllo delle attività di gestione dei rifiuti è l'applicazione Fruibilità Dati Albo (Fda), piattaforma digitale sviluppata per consentire un facile accesso e un'analisi in tempo reale dei dati relativi alle imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali. "La Sezione regionale delle Marche dell'Albo gestori Ambientali sta contribuendo all'implementazione del Rentri e dell'applicazione Fda, aumentando la trasparenza e la responsabilità nell'ambito della gestione dei rifiuti", sottolinea Camera Marche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA