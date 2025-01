Cade da 4 metri d'altezza durante un sopralluogo, operaio ferito

Durante un sopralluogo per lavori, a seguito di alcune infiltrazioni d'acqua, sul tetto di una concessionaria a Macerata, precipita da circa quattro metri d'altezza. L'incidente sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio a Piediripa in via Cluentina: la persona ferita è un 53enne che lavora per una ditta esterna e stava facendo verifiche nella concessionaria Autolux: dalle prime informazioni, una porzione della copertura avrebbe ceduto, con conseguente caduta del 53enne.

L'uomo, che avrebbe riportato un trauma cranico e altre ferite, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, la polizia di Stato e gli ispettori del servizio di prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda sanitaria territoriale di Macerata per ricostruire la dinamica dell'incidente.



