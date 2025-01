Alluvione Marche, al via la ricostruzione delle reti idriche

Al via i lavori di Marche Multiservizi (Mms) per l'alluvione del 2022: il vice commissario all'emergenza, Stefano Babini, nei giorni scorsi ha siglato il decreto a riguardo. In totale sono 9.2 i milioni di euro destinati alla ricostruzione delle reti idriche e fognarie dei comuni più colpiti. Le aree di maggiori interesse sono quelle dei Comuni di Cantiano, Serra Sant'Abbondio, Frontone e Pergola che saranno interessate da un ripristino definitivo del sistema fognario-depurativo e idropotabile.

In queste aree, parte dello stanziamento si aggiunge ai 5,2 milioni di interventi già realizzati da Mms per 25 opere di somma urgenza nel corso del 2023, così come per i 6,8 milioni di euro per la realizzazione del nuovo sistema fognario di Cagli (lavori che partiranno nei prossimi giorni ndr). Per velocizzare l'avvio dei lavori, Mms ha parallelamente avviato l'iter autorizzativo, le attività di progettazione per l'affidamento dei lavori e l'approvvigionamento dei materiali.Ciò consentirà di aprire i primi cantieri a febbraio.

A questi interventi si aggiungono quelli del settore fognario e depurativo per un valore di 6,6 milioni di euro e opere di ripristino del sistema idrico-potabile per 2,6 milioni di euro.





