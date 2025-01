Albo gestori ambientali:Troli, 'Garantito controllo territorio'

La complessa gestione delle circa 5mila imprese e 20mila veicoli iscritti iscritti all'Albo Gestori Ambientali di Camera Marche "speriamo si incrementi perchè questo significa avere un controllo sul territorio di tutte quelle attività che si occupano di raccolta e trasporti dei rifiuiper avitare qualsiasi tipo di infiltrazioni mafiose, attività illecita a tutela del territorio stesso". Natascia Troli, che ha assunto la guida dell'Albo di Camera Marche, prendendo il testimone da Giorgio Menichelli, non ha dubbi. Il ruolo dell'Albo "è quello di cercare di migliorare l'ambiente in cui viviamo, che avviene attraverso l'attività di tracciabilità e controllo delle aziende che si occupamo di rifiuti". L'Albo ha più funzioni - ha spiegato - tutte le imprese che si occupano del trasporto, del recupero dei rifiuti, sia in contro proprio che in conto terzi, hanno l'obbligo di iscrizione. In questo modo c'è il controllo dei veicoli, che vengono autorizzati; delle imprese che devono garantire a livello legale di poter svolgere l'attività e assolvere agli obblighi legislativi previsti per il trasporto sicuro su strada, per il conferimento dei rifiuto in impianti autorizzati". Un'importante novità riguarda l'introduzione del Rentri, Registro Nazionale delle Imprese che Gestiscono Rifiuti. Uno strumento, istituito per raccogliere informazioni dettagliate sulle imprese coinvolte nella gestione dei rifiuti, che ha l'obiettivo di aumentare la trasparenza e il controllo sulle attività di smaltimento, recupero e riciclo dei rifiuti a livello nazionale.

Troli si è detta pronta a cogliere la sfida di una materia tanto delicata quale quella dell'economia circolare, partita in cui Camera Marche è impegnata da tempo anche, ha ricordato il Presidente Gino Sabatini, "con una misura dedicata, pensata per affiancare le imprese della regione nell'acquisizione di servizi di consulenza, formazione e certificazione per efficientamento energetico ed economia circolare. Nel solo 2024 sono stati erogati voucher per 860mila euro andati a 140 realtà marchigiane. E nell'ottica di portare avanti la transizione digitale e green "abbiamo integrato coi servizi del nostro PID (Punto Impresa Digitale) con progetti di economia circolare".

"Oggi più che mai il ministero riconosce all'Albo gestore ambientale alcune funzioni. Stiamo collaborando - ha sottolineato Sabatini - con il sistema delle associazioni di categoria, con gli ordini professionali. Oggi abbiamo la possibilità tramite la digitalizzazione di poter mettere a terra tante progettazioni e far conoscere le numerose normative che stanno cambiando quotidianamente e alle quali le imprese si devono adeguare". Oggi con l'inizio del mandato Trolli abbiamo una nuova presidente all'interno dell'albo gestore ambientali che sicuramente porterà avanti tutti quei progetti che ha delineato l'Albo gestore ambientali della Camera di Comercio delle Marche "come uno dei migliori a livello nazionale" ha ricordato Sabatini.



