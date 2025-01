Ad Ascoli Piceno nasce un comitato per salvare le piante

Nasce ad Ascoli Piceno il Comitato Spontaneo "Ascoli, salviamo gli alberi e dintorni".

L'iniziativa ha perso spunto dopo l'approvazione della delibera di Giunta Comunale, che prevedeva l'abbattimento di 114 alberi situati lungo i viali della città, oltre che per alcuni lavori in via delle Stelle e sul Ponte di Cecco. I promotori si sono subito attivati con una raccolta firme per manifestare il dissenso della comunità. In soli sette giorni, sono state raccolte 181 firme, già protocollate presso il Comune di Ascoli.

La raccolta firme è stata realizzata prima dell'incontro pubblico per l'avvio del Piano Comunale del Verde Urbano, tenutosi il 24 dicembre 2024. Durante l'incontro, i cittadini hanno contestato duramente l'Amministrazione per la decisione, ottenendo, pochi giorni dopo, una riduzione del numero di alberi destinati all'abbattimento da 114 a 74.

Nel frattempo, il Comitato si è organizzato, prima attraverso un gruppo WhatsApp, poi con una pagina pubblica su Facebook denominata "Ascoli, salviamo gli alberi e dintorni".

Attualmente, si sta verificando se le 74 piante previste per l'abbattimento rappresentino realmente un pericolo irrimediabile. In caso contrario, saranno valutate altre iniziative per salvaguardarle.

Purtroppo, i danni provocati dalle capitozzature selvagge effettuate negli ultimi decenni hanno compromesso la vitalità degli alberi, rendendo fondamentale una scelta oculata delle imprese incaricate delle potature future.

Il Comitato non intende opporsi a priori, ma si propone come interlocutore propositivo e collaborativo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

"La tutela del patrimonio arboreo richiede un approccio condiviso, perché alberi, monumenti e bellezza urbana non hanno colore politico: hanno bisogno soltanto della migliore protezione possibile" fanno sapere i promotori ricordando che con l'avvio del Piano Verde per la città, ormai alle porte, Ascoli ha "l'opportunità di migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e valorizzare il proprio patrimonio naturale. Il Comitato sarà presente per contribuire a realizzare questo obiettivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA