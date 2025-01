'Speed Dating for Job, l'evento che unisce giovani e lavoro

"Speed Dating for Job: un'opportunità per chi cerca lavoro": questo è il titolo dell'evento per giovani in cerca di lavoro, che si terrà il 30 gennaio a Villanova, presso la sede di Informagiovani, proposto dal Comune di Colli al Metauro (Pesaro Urbino) e gestito da Infomadonna della cooperativa Nuovi Orizzonti.

L'iniziativa mira a favorire l'incontro diretto tra aziende e candidati del territorio, offrendo un'occasione concreta per chi cerca lavoro o desidera una nuova opportunità professionale, attraverso brevi colloqui individuali con i quali i partecipanti potranno presentarsi direttamente ai responsabili delle risorse umane di importanti aziende del territorio, illustrando il proprio percorso e le proprie competenze in modo rapido ed efficace.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 24 gennaio 2025. Per informazioni e candidature, è possibile chiamare il numero 0721892281, oppure tramite WhatsApp al 3318996669, e-mail: infogiovani@comune.collialmetauro.pu.it, o nella pagina Facebook: Informagiovani Colli al Metauro.



