Sicurezza sul lavoro, sospesa attività in un cantiere edile

Sono state alcune irregolarità sul fronte della sicurezza a far scattare la sospensione delle attività in un cantiere edile a Senigallia (Ancona) e le contestuali sanzioni per quasi 30 mila euro. E' accaduto ieri, martedì 21 gennaio, all'esito di una verifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro disposta dal comando provinciale dei carabinieri di Ancona ed effettuata dai militari della compagnia di Senigallia insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro (Nil). In particolare sono state contestate irregolarità relative alla mancata messa in sicurezza di alcune aperture sul vuoto, alla corretta installazione dell'impiantistica elettrica di cantiere e alla certificazione dei ponteggi. Problematiche da risolvere: fino a quel momento è stata disposta l'immediata sospensione delle attività edili all'interno del cantiere.

Elevati inoltre verbali per 27 mila euro, a carico del responsabile di cantiere e delle ditte operanti a vario titolo al suo interno.



