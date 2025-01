Raccolta fondi Coop Alleanza 3.0: donate 48 card a Parla con Noi

La campagna "Una spesa per dire basta" di Coop Alleanza 3.0, ha donato 2400 euro di gift card alle donne accolte dal centro antiviolenza "Parla con noi" di Pesaro. Si tratta di un totale di 48 carte dal valore di 50 euro ciascuna, raccolte grazie alla campagna fondi organizzata da Coop in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"Siamo davvero molto felici di accogliere questa donazione per un duplice motivo: arriva grazie a una volontà diretta di tanti cittadini, incanalata e concretizzata dalla campagna di Coop Alleanza 3.0 e perchè sostiene concretamente l'autonomia economica delle donne che sono vittime di violenza - dice l'assessore pesarese, Luca Pandolfi" Marta Cecconi, presidente consiglio di zona soci Pesaro-Urbino di Coop Alleanza 3.0 ha poi sottolineato di come si tratti di "un impegno che va nella direzione indicata dalla mission della cooperativa che si identifica e riconosce, nei valori della solidarietà e nelle azioni concrete, in questo caso rivolte a dare sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli". "Le gift card sono state particolarmente apprezzate dalle beneficiarie - afferma Laura Baiocco, referente dell'ambito territoriale sociale 1 - sono facilmente accessibili e facilmente utilizzabili, un aiuto concreto per soddisfare bisogni primari ed inderogabili". La campagna di Coop è stata inoltre rinnovata anche per il 2025. Si segnala poi il numero antiviolenza nazionale, anche per il centro antiviolenza Parla con noi, ovvero: 1522.



