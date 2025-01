Prorogata al 2038 convenzione tra Comune e Istituto Salesiano

È stata firmata questa mattina la convenzione, quindi prorogata fino al 2038, tra il comune di Macerata e l'istituto Salesiano che regola l'utilizzo degli spazi destinati alle attività scolastiche situati all'interno del complesso, del teatro Don Bosco, del campo di calcio, della palestra e dell'oratorio. A firmare la convenzione il sindaco Sandro Parcaroli e il legale rappresentante dell'Istituto Salesiano don Francesco Valente.

"L'Amministrazione intende valorizzare, al centro della città, lo sviluppo di un ambiente a chiara propensione giovanile, accogliente e multiforme, che metta a disposizione dei ragazzi spazi volti alla socializzazione, allo scambio, alla crescita personale", il commento del sindaco Parcaroli. "La nostra relazione e collaborazione con l'Amministrazione comunale è sempre stata un elemento imprescindibile per dare a tutti la possibilità di una vita bella, buona e noi ci auguriamo, un giorno santa", le parole di don Francesco Paolo Galante, attuale direttore della Casa Salesiana.

La Convenzione prevede l'utilizzo del teatro Don Bosco per 80 giornate annue da parte del Comune mentre per quanto riguarda la palestra e i campi da calcio, l'Istituto si rende disponibile a ospitare le attività delle scuole negli orari tra le 8:00 e le 13:00. Infine, per quanto riguarda l'oratorio, l'Istituto mette a disposizione del Comune i locali affinché siano destinati a ospitare le associazioni cittadine che si impegnano a rispettare le finalità educative proprie dell'Istituto. L'immobile sarà anche oggetto di un prossimo intervento di riqualificazione resosi necessario a seguito degli eventi sismici.



