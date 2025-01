Ordine Psicologi, siglato protocollo contro le tecno-dipendenze

Nelle Marche, secondo l'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia di Save the Children, il 14,3% dei ragazzi tra gli 11 e i 13 anni è stato vittima di cyberbullismo. E nell'indagine annuale condotta dall'Associazione Nazionale Di.Te (Dipendenze tecnologiche, gap e cyberbullismo), il 17% dei bambini di 3 o 4 anni possiede già un telefonino, il 78% utilizza il tablet e il 10% il laptop.

Inoltre, il 50% ha accesso a siti o app di messaggistica e il 21% ai social, con l'apertura di un profilo. Per affrontare il problema legato alla tecno-dipendenza l'ordine degli Psicologi delle Marche ha siglato un protocollo con le associazioni Di.Te e R.E.D. Aps (Rete Educazione Digitale). La convenzione appena siglata "è il coronamento di sforzi concreti fatti nel corso degli ultimi anni delle tante attività svolte in tutte le Marche come l'ultima di dicembre alla Mole Vanvitelliana di Ancona: il dibattito sul cyberbullismo con gli specialisti Roberta Bruzzone e Giuseppe Lavenia", il commento della presidente Katia Marilungo.

La convenzione, della durata di tre anni, prevede l'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, workshop e momenti di studio, con il coinvolgimento di esperti del settore, per approfondire le tematiche connesse alla dipendenza da internet e fornire gli strumenti utili per affrontare gli effetti negativi sulla sfera psicologica, sociale e relazionale.

Un ciclo di incontri sarà inoltre dedicato alla conoscenza dei rischi legati al mondo digitale: fenomeni pericolosi come l'adescamento, il sexting, estorsioni, stalking, diffamazione, furto di identità, phishing, hacking, truffe, spamming, malware, pedopornografia, dipendenze dai giochi online e cyberbullismo, che richiedono strategie di prevenzione e contrasto.



