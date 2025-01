Nuovo treno doppio piano elettrico Marche, 9 convogli in arrivo

Circolerà nelle flotta del Regionale di Trenitalia da Ancona a Pesaro, Ascoli e Fabriano, toccando tutte le località della Regione, il nuovo treno doppio piano elettrico "Rock" presentato oggi alla stazione ferroviaria di Ancona da Trenitalia e Regionale alla presenza di rappresentanti della Regione e del Comune. Si abbassa a circa sette anni, tra le più basse d'Italia, l'età media dei treni che circolano nella regione dove, entro il 2025, arriveranno altri nove nuovi convogli.

Il nuovo treno fa parte di una serie di mezzi progettati con tecnologie di ultima generazione, ecosostenibili e spaziosi: permettono di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni di vecchia generazione e sono composti per il 97% di materiale riciclabile. Dotati di doppio piano, possono ospitare fino a 900 persone, con oltre 460 sedute nella composizione a quattro casse, e trasportare fino a 15 biciclette; sono dotati di punti di ricarica per bici o monopattini elettrici. Previste, telecamere per la video sorveglianza e postazioni per i diversamente abili collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici.

Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), effettua nelle Marche 169 corse commerciali ogni giorno: oltre 55 mila posti offerti, oltre 1.100 i posti bici a disposizione (+200 rispetto al 2024). Azioni, che sottolinea Trenitalia, hanno portato a un "miglioramento in termini di comfort, customer satisfaction e sviluppo dell'intermodalità. La customer satisfaction ha registrato, tra il 2018 e il 2024, osserva, "un incremento complessivo su tutte le dimensioni analizzate, con punte di +9% per il comfort e +10,3% per la puntualità. Nel complesso il 96% di clienti esprime un giudizio positivo per il viaggio".

Con il nuovo treno presentato oggi, sale a dieci il numero del doppio piano in circolazione nelle Marche. Al momento sono 25 i nuovi treni in circolazione, "in linea - rimarca Trenitalia - con il Contratto di Servizio sottoscritto tra Trenitalia (Gruppo FS) e Regione Marche nel 2019: un accordo quindicennale che prevede oltre 300 milioni di euro di investimenti totali di cui 37 a carico della Regione".

Alla presentazione hanno partecipato gli assessori regionali Goffredo Brandoni (Trasporti) e Francesco Baldelli (Infrastrutture), il vice sindaco di Ancona Giovanni Zinni; per Trenitalia, Maria Annunziata Giaconia, direttrice Business regionale e Sviluppo intermodale e Marco Trotta, direttore Regionale Marche.

La sfida importante, ha sottolineato la dottoressa Giaconia, è quella dell'intermodalità per agevolare sempre più l'utilizzo dei mezzi pubblici mediante la sinergia di trasporti ferroviarie e su gomma per facilitare gli spostamenti dei cittadini.

L'inaugurazione del nuovo treno doppio piano e la sinergia tra tutti gli attori interessati da Trenitalia alla Regione Marche che portano investimenti, nuovi mezzi e servizi, sono "tanta roba", ha sottolineato la direttrice Business Regionale e Sviluppo intermodale.



