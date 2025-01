Minorenne vittima di revenge porn, denunciato un coetaneo

Condivide online un video in cui è presente una minorenne, coetaneo denunciato dai carabinieri di Porto San Giorgio (Fermo) che hanno condotto un'operazione per contrastare il fenomeno del revenge porn.

La denuncia di una minorenne, supportata dai suoi genitori, ha dato infatti avvio a un'articolata attività investigativa culminata con la denuncia di un coetaneo per il reato di diffusione illecita di immagini o video espliciti.

La vicenda ha avuto origine quando, a seguito di una relazione sentimentale, il ragazzo ha poi condiviso online il video che ritraeva la giovane. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha confermato la gravità dei sospetti a carico del minore.



